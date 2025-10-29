قائد ميداني في سرايا القدس بالضفة الغربية: نكشف عن الجزء الخفي من عملية (حجب الرؤية) في معركة “طوفان الأقصى” حيث تمكن جهاز الاستخبارات التابع لنا من استخراج معلومات قيمة من المسيرات التي سيطرنا عليها