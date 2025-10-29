تحطم مروحية قرب المعسكر الأساسي لإيفريست في نيبال

ذكرت صحيفة “كاثماندو بوست” أن مروحية تابعة لشركة “ألتيتيود إير” تحطمت صباح اليوم الأربعاء قرب المعسكر الأساسي لإيفريست في نيبال، مضيفة أنه لم يصب أحد بأذى جراء الحادث.

ونقلت الصحيفة عن ممثلي الشرطة قولهم: “انزاحت المروحية، التي أقلعت من مطار لوكلا المحلي لنقل سياح أجانب حوالي الساعة 7:43 صباحا، على الثلج أثناء هبوطها في مهبط المروحيات في لوبوتشي”.

ووفقا لكلام المشرف على الشرطة مانوجيت كونوار، كان القبطان فيفيك خادكا هو الشخص الوحيد على متن المروحية، حيث تم نقله بواسطة مروحية أخرى إلى مستشفى مدينة لوكلا للفحص. وأفاد الأطباء بأن الطيار لم يصب بأذى.

وكانت المروحية المحطمة قد تم استخدامها في عمليات الإنقاذ التي بدأت في الصباح الباكر، والتي تجري بسبب تساقط ثلوج غزيرة في منطقة خونبو.

المصدر: نوفوستي