الجمعة   
   20 06 2025   
   24 ذو الحجة 1446   
   بيروت 09:14
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    اعلام العدو: الصاروخ الايراني الذي أطلق على بئر السبع حمل رأسا متفجراً وزنة أكثر من 300 كلغ