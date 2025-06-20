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   20 06 2025   
   24 ذو الحجة 1446   
   بيروت 09:14
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    مراسل المنار: بعد تفجيرها لأحد المنازل في احد الاحياء الشرقية في بلدة ميس الجبل عمدت قوات العدو الى سرقة إحدى الحفارات ونقلها الى داخل الاراضي المحتلة