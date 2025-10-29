الأربعاء   
    مصادر فلسطينية: العدو الإسرائيلي يشن غارة جديدة على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      شهداء ومصابون جراء قصف طيران الاحتلال منزلاً في منطقة عسقولة شرق مدينة غزة

      جيش العدو نفذ موجات من الغارات الجوية والقصف المدفعي استهدفت مناطق عدة من قطاع غزة

      مستشفيات غزة: 41 شهيداً بينهم 17 طفلاً في غارات إسرائيلية على منازل وخيام نازحين في قطاع غزة

