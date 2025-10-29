الأربعاء   
   29 10 2025   
   7 جمادى الأولى 1447   
   بيروت 05:31
    شهداء ومصابون جراء قصف طيران الاحتلال منزلاً في منطقة عسقولة شرق مدينة غزة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      جيش العدو نفذ موجات من الغارات الجوية والقصف المدفعي استهدفت مناطق عدة من قطاع غزة

      مستشفيات غزة: 41 شهيداً بينهم 17 طفلاً في غارات إسرائيلية على منازل وخيام نازحين في قطاع غزة

      غارة إسرائيلية تستهدف منطقة أبراج طيبة وسط مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة

