    غارة إسرائيلية تستهدف منطقة أبراج طيبة وسط مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      جيش العدو نفذ موجات من الغارات الجوية والقصف المدفعي استهدفت مناطق عدة من قطاع غزة

      مستشفيات غزة: 41 شهيداً بينهم 17 طفلاً في غارات إسرائيلية على منازل وخيام نازحين في قطاع غزة

      طائرات الاحتلال تقصف منزلًا في محيط مدرسة الفلاح بحيّ الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة

