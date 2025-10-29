الأربعاء   
   29 10 2025   
   7 جمادى الأولى 1447   
   بيروت 02:20
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    غارة إسرائيلية تستهدف محيط المستشفى المعمداني بمدينة غزة

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      طائرات الاحتلال تقصف منزلًا في محيط مدرسة الفلاح بحيّ الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة

      طائرات الاحتلال تقصف منزلًا في محيط مدرسة الفلاح بحيّ الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة

      مستشفيات غزة: 37 شهيداً بينهم 16 طفلاً في غارات إسرائيلية على منازل في مناطق عدة بقطاع غزة

      مستشفيات غزة: 37 شهيداً بينهم 16 طفلاً في غارات إسرائيلية على منازل في مناطق عدة بقطاع غزة

      مستشفى العودة في غزة: 8 شهداء بينهم 4 أطفال في غارة إسرائيلية على منزل عائلة أبو دلال بمخيم النصيرات

      مستشفى العودة في غزة: 8 شهداء بينهم 4 أطفال في غارة إسرائيلية على منزل عائلة أبو دلال بمخيم النصيرات