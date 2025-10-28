الثلاثاء   
   28 10 2025   
   6 جمادى الأولى 1447   
   بيروت 21:30
    الدفاع المدني في غزة: شهيدان و4 مصابين بينهم أطفال ورضيع جراء استهداف الاحتلال منزلا في حي الصبرة جنوبي مدينة غزة 

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      تعطيل جديد للجلسة التشريعية وسط انقسام الكتل وتبادل الاتهامات

      لاريجاني: العلاقات الإيرانية الباكستانية مؤهلة للارتقاء إلى شراكة استراتيجية عميقة

      أكبر أحزاب المعارضة في موريتانيا يتظاهر ضد الفساد ويطالب بتفعيل الهيئات الرقابية

