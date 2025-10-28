الثلاثاء   
   28 10 2025   
   6 جمادى الأولى 1447   
   بيروت 16:24
    رئيس الحكومة نواف سلام بحث مع وفد من كتلتي الوفاء للمقاومة والتنمية والتحرير ملف الانتخابات النيابية

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      الصين ترحب بمؤشرات إيجابية من القيادة اليابانية الجديدة وتدعو لتعزيز التواصل

      المركز التربوي للبحوث والإنماء: نعمل مع وزارة التربية في مختلف مراحل التقييم التشخيصي

      العدو الاسرائيلي يغتال ثلاثة مقاومين في جنين ويحتجز جثامينهم

