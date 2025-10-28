حماس: هذه الجريمة تمثل نهج الاحتلال الدموي وتصعيده الخطير الذي يمارسه في الضفة الغربية في محاولة يائسة لتركيع شعبنا وكسر إرادته وهو ما لن يتحقق مهما بلغ بطش الاحتلال