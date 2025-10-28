حركة حماس: جريمة الاغتيال التي نفّذتها قوات الاحتلال فجر اليوم في كفر قود بجنين هي حرب جديدة تضاف إلى سجل الجرائم الدموية التي يرتكبها الاحتلال بحق أبناء شعبنا في الضفة المحتلة ضمن سياسة القتل الميداني الممنهجة