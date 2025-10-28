الثلاثاء   
   28 10 2025   
   6 جمادى الأولى 1447   
   بيروت 04:49
    الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو: الجميع في العالم يعلم أن ما تبحث عنه الطبقة الاقتصادية التي تحكم الولايات المتحدة اليوم هو نفط وغاز وذهب فنزويلا

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تقتحم مدينة قلقيلية في الضفة الغربية

      الرئيس نيكولاس مادورو: حان وقت تحديد الخيارات إما أن تكون مع دعاة الحرب الذين يريدون الموت والعنف أو أن تكون مع الحياة

      مصادر فلسطينية: قصف مدفعي شمال شرق جحر الديك وسط قطاع غزة

