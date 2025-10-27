إردوغان يوقع مع ستارمر عقدًا ضخمًا لشراء 20 طائرة “يوروفايتر تايفون” في أنقرة

وقع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، يوم الإثنين، عقدًا لشراء 20 طائرة “يوروفايتر تايفون”، خلال استقباله رئيس الحكومة البريطانية كير ستارمر في العاصمة التركية أنقرة.

ورحب إردوغان بالاتفاق خلال وقوفه إلى جانب ستارمر، واعتبره “رمزًا جديدًا” للعلاقات الاستراتيجية بين أنقرة ولندن، في حين أشارت وزارة الدفاع البريطانية إلى أن الصفقة تُعد “أكبر عقد لشراء طائرات مقاتلة” منذ سنوات، حيث من المتوقع أن تبدأ أولى عمليات التسليم في عام 2030.

وبحسب لندن، تبلغ قيمة الصفقة ثمانية مليارات جنيه إسترليني (قرابة 9.2 مليارات يورو)، ومن شأنها أن تضمن 20 ألف وظيفة جديدة في المملكة المتحدة، وفق تصريحات رئيس الحكومة البريطانية خلال حفل التوقيع. واعتبر ستارمر الصفقة جزءًا من التزام تركيا بالدفاع عن “الضفة الجنوبية الشرقية لحلف شمال الأطلسي.”

وقال وزير الدفاع البريطاني جون هايلي، الذي رافق رئيس الحكومة للاتفاق في أنقرة، إن هذه الصفقة “تتجاوز مجرد شراء طائرات، فهي تشكل حجر الأساس في الشراكة الصناعية والدفاعية المتنامية بين الدولتين.”

تسعى تركيا، بقيادة إردوغان، إلى تحديث أسطولها الجوي العسكري، حيث تستهدف شراء 40 طائرة من هذا الطراز المصنّع من قبل اتحاد يضم المملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا، بعد أن حوّلت أنقرة اهتمامها من طائرات “إف-35” الأميركية إلى “يوروفايتر” في أعقاب استبعادها من البرنامج الأميركي بسبب اقتنائها منظومة “إس-400” الروسية.

وكانت ألمانيا تعارض في البداية بيع الطائرات لتركيا بسبب دعم أنقرة لحركة حماس ضد الاحتلال الإسرائيلي، إلا أنها تراجعت عن موقفها في يوليو الماضي.

ومن المقرر أن يلتقي المستشار الألماني فريدريش ميرتس إردوغان في أنقرة الخميس المقبل، وسط توقعات بمزيد من التعاون.

وأشار وزير الدفاع التركي يشار غولر إلى رغبة أنقرة بشراء 12 طائرة “يوروفايتر” من قطر، ومثلها من سلطنة عمان، فيما بحث الرئيس التركي شراء طائرات مستعملة مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في الدوحة الأسبوع الماضي.

وتوقعت مصادر أن توقّع لندن وأنقرة اتفاقية تتيح مثل هذه الصفقة، وأفاد مسؤول تركي بأن أمير قطر سيزور أنقرة الثلاثاء لمناقشة الأمر، بينما سلمت بريطانيا بالفعل لتركيا طائرتين من هذا الطراز يوم الإثنين، يُعتقد أنهما كانتا مخصصتين أصلاً لقطر.

ووفق خبراء، كانت قطر قد طلبت 24 طائرة “يوروفايتر” في عام 2017، ومن المتوقع تسليم آخر طائرتين قريبًا للدوحة.

