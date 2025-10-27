الإثنين   
   27 10 2025   
   5 جمادى الأولى 1447   
   بيروت 17:26
    عاجل

    مراسل المنار: غارة من مسيرة معادية استهدفت بلدة البياض جنوب لبنان

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      من معركة وجود إلى معركة اضطراب… الحرب على غزة تكشف هشاشة المجتمع الصهيوني

      تململ صهيونيّ من تبعية نتنياهو الكاملة لواشنطن في حرب غزة

      مراسل المنار : شهيدان نتيجة الغارة التي نفذتها طائرة مسيرة معادية على بلدة البياض قضاء صور

