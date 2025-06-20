الجمعة   
   20 06 2025   
   24 ذو الحجة 1446   
   بيروت 04:59
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    حاكم فلوريدا يرسل 4 طائرات إلى قبرص لإخلاء 1500 مواطن أميركي عالقين في “إسرائيل”