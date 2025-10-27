“العمال الكردستاني” ينجز أولى مراحل عملية السلام مع أنقرة

أعلن حزب “المساواة وديمقراطية الشعوب” التركي المناصر لقضايا الأكراد اليوم الاثنين، أن تحرّك حزب العمال الكردستاني لسحب مقاتليه من الأراضي التركية خطوة غاية في “الأهمية” استكملت المرحلة الأولى من عملية السلام بين الحكومة والحزب الكردي.

وقال رئيس الحزب، تونجر باكيرهان، لصحافيين إن “هذا القرار بالانسحاب هو أكثر تعبير ملموس عن تصميم (حزب العمال الكردستاني) على مسار السلام”، واصفاً الخطوة بأنها “من أكبر الخطوات وأكثرها أهمية”.

وأوضح أنه “تم إنجاز المرحلة الأولى من عملية” السلام، داعياً الحكومة للمضي قدماً بـ”المرحلة الثانية المهمة والحيوية.. (المتمثلة) بخطوات قانونية وسياسية”، وقال إن “على البرلمان تسهيل هذه العملية. ينبغي القيام بترتيبات قانونية من أجل المرحلة الانتقالية. لن تكون هذه ترتيبات فنية فحسب، بل ستكون ركائز السلام”.

وشدّد باكيرهان على أن “حل القضية الكردية يعني التحول الديمقراطي لتركيا. نربح جميعنا” من ذلك.

هذا وبدأ حزب العمال الكردستاني سحب قواته أمس، داعياً أنقرة لاتّخاذ الخطوات القانونية اللازمة للدفع قدماً بالعملية التي بدأت قبل عام إثر مفاوضات غير مباشرة مع زعيم الحزب المسجون عبدالله أوجلان، وبدعم من الرئيس رجب طيب إردوغان فيما لعب حزب “المساواة وديمقراطية الشعوب”، ثالث أكبر حزب في تركيا، دوراً رئيسياً في تسهيل الاتفاق وأفاد بأنه سيجتمع مع إردوغان الخميس.

وأسست تركيا لجنة برلمانية لتحديد أسس عملية السلام وإعداد إطار عمل قانوني من أجل الإدماج السياسي لحزب العمال الكردستاني ومقاتليه.

وأفاد قيادي كبير في حزب العمال أمس بأنه من الضروري أن تجتمع اللجنة فوراًَ مع أوجلان الذي أدت دعوة تاريخية صدرت عنه في شباط إلى قرار مقاتليه في أيار إلقاء السلاح، ليطوي صفحة أربعة عقود من العنف حصدت أرواح نحو 50 ألف شخص.

المصدر: مواقع إخبارية