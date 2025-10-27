الإثنين   
   27 10 2025   
   5 جمادى الأولى 1447   
   بيروت 13:52
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    وزارة الصحة بغزة: ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 68,527 شهيدا و170,395مصابا منذ 7 أكتوبر 2023

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      وفد من “الملتقى القومي العربي” يزور ضريح الشهيد السيد هاشم صفي الدين ويؤكد التمسك بخيار المقاومة

      وفد من “الملتقى القومي العربي” يزور ضريح الشهيد السيد هاشم صفي الدين ويؤكد التمسك بخيار المقاومة

      النائب فضل الله: شعبنا متمسك بأرضه رغم خطر الاغتيال… وخيارنا هو خيار المقاومة والشهداء

      النائب فضل الله: شعبنا متمسك بأرضه رغم خطر الاغتيال… وخيارنا هو خيار المقاومة والشهداء

      الكرملين: روسيا تعمل بشكل ممنهج لضمان أمنها

      الكرملين: روسيا تعمل بشكل ممنهج لضمان أمنها