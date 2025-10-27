الإثنين   
   27 10 2025   
   5 جمادى الأولى 1447   
   بيروت 04:05
    عاجل

    طائرات العدو الإسرائيلي تشن غارتين على المناطق الشرقية لمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      قوات الاحتلال تداهم منزلاً خلال اقتحامها بلدة نعلين غرب رام الله بالضفة الغربية

      خليل الحية: الاتفاق في غزة لا زال في بدايته وما نريده الآن إسعاف شعبنا واستمرار وقف النار وإعادة الإعمار

      مصادر فلسطينية: قوات العدو الإسرائيلي تداهم منازل خلال اقتحام بلدة صوريف شمال الخليل

