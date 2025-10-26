الأحد   
   26 10 2025   
   4 جمادى الأولى 1447   
   بيروت 18:32
    مراسل المنار: شهيد وجريح اثر غارة لمسيرة إسرائيلية بعدة صواريخ على منطقة الحفير في بوداي في البقاع شرقي لبنان

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      الفصائل الفلسطينية في شمال لبنان تستنكر قرار إخلاء سبيل المتهم في “قارب الموت”

      عامٌ على اغتيال الكلمة والصورة.. وحكاية وسام لا تنتهي

      افتتاح مكتب “المشروع الأخضر” في راشيا برعاية وزير الزراعة نزار هاني

