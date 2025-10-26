الأحد   
   26 10 2025   
   4 جمادى الأولى 1447   
   بيروت 09:45
    المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان: “إسرائيل” تواصل منع دخول الصحافيين الدوليين ضمن سياستها لطمس أدلة الإبادة الجماعية

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

       وزير الخزانة الأميركي: مفاوضات الوفدين الأميركي والصيني في ماليزيا أرست أسساً جيدة للقاء المرتقب بين ترامب وشي جين بينغ

      قاليباف: رسالة ايران وروسيا والصين الى مجلس الأمن رمز للتضامن الاستراتيجي

      وزارة الزراعة تضبط عملية تفحيم غير شرعية وتصادر آليات وثلاثة أطنان من الفحم في كسروان

