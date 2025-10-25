الأحد   
   26 10 2025   
   4 جمادى الأولى 1447   
   بيروت 00:05
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    تأخير الساعة ساعة واحدة وبدء العمل بالتوقيت الشتوي في لبنان

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      مصادر فلسطينية: الاحتلال ينسف منازل سكنية جنوب شرق مدينة غزة

      مصادر فلسطينية: الاحتلال ينسف منازل سكنية جنوب شرق مدينة غزة

      آليات الاحتلال الاسرائيلي تطلق النار شرق مدينة غزة

      آليات الاحتلال الاسرائيلي تطلق النار شرق مدينة غزة

      توقيف شخص يستخدم مياه الصرف الصحي لري المزروعات

      توقيف شخص يستخدم مياه الصرف الصحي لري المزروعات