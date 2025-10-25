السبت   
   25 10 2025   
   3 جمادى الأولى 1447   
   بيروت 18:42
    عاجل

    جريح فلسطيني باعتداء للمستوطنين الصهاينة على قاطفي الزيتون في قرية المنية جنوب شرق بيت لحم بالضفة المحتلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      الصندوق التعاضدي في البقاع يواصل تقديم خدماته الصحية والاجتماعية رغم التحديات الاقتصادية

      حزب الله يكرّم العلماء الشهداء في الجنوب وفاءً لمسيرتهم الجهادية والعلمية

      وزير الصحة ركان ناصر الدين يفتتح قسم غسيل الكلى في مستشفى المنية الحكومي برعاية الرئيس نجيب ميقاتي

