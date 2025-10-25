السبت   
   25 10 2025   
   3 جمادى الأولى 1447   
   بيروت 15:20
    عاجل

    مراسل المنار: تحليق 3 مسيرات معادية في اجواء بنت جبيل – عيناثا

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      وزارة الداخلية في غزة: مصابون بينهم أطفال في حوادث انفجار أجسام مشبوهة خلفها الاحتلال خلال الأيام الماضية

      النائب عز الدين: المقاومة رأس حربة بوجه المشروع الأمريكي بالهيمنة ونهب مقدّرات المنطقة

      وزارة الصحة اللبنانية: شهيد وجريح في غارة العدو الإسرائيلي على سيارة في بلدة حاروف قضاء النبطية

