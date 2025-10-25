السبت   
    فرانس برس: المفاوضات التجارية التي جرت بين وفدي الولايات المتحدة والصين في ماليزيا انتهت وممثل وزارة الخزانة الأمريكية وصفها بأنها “بناءة للغاية”

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      وزارة الداخلية في غزة: مصابون بينهم أطفال في حوادث انفجار أجسام مشبوهة خلفها الاحتلال خلال الأيام الماضية

      النائب عز الدين: المقاومة رأس حربة بوجه المشروع الأمريكي بالهيمنة ونهب مقدّرات المنطقة

      وزارة الصحة اللبنانية: شهيد وجريح في غارة العدو الإسرائيلي على سيارة في بلدة حاروف قضاء النبطية

