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   19 06 2025   
   23 ذو الحجة 1446   
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    التلفزيون الإيراني: قائد الحرس الثوري الإيراني يعين العميد مجيد خادمي رئيسًا جديدًا لجهاز استخبارات الحرس الثوري