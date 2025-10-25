السبت   
   25 10 2025   
   3 جمادى الأولى 1447   
   بيروت 11:49
ArEnFrEs

    عربي وإقليمي

    بقائي: “إسرائيل” تنتهك قواعد القانون الإنساني الدولي

      أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أن الكيان الإسرائيلي ينتهك قواعد القانون الإنساني الدولي.

      وكتب بقائي على حسابه في “إكس” أن الرأي الاستشاري الأخير لمحكمة العدل الدولية بشأن فلسطين، الصادر في 22 أكتوبر، يُبرز أن إسرائيل مُلزمة بضمان توفير الاحتياجات الأساسية والمواد الضرورية لبقاء الفلسطينيين، وعدم منع وصولها.

      وأضاف أنّ المحكمة شددت على أن التجويع كوسيلة حرب يُعدّ محرّمًا، مؤكدة أن الاحتلال غير قانوني وأن إنهاءه ضروري. وختم بقائي بالقول: “يجب وضع حد للإفلات المستمر من العقاب الذي يُمنح لهذا الكيان من قِبَل مؤيدي جرائمه ومبرّريها”

      المصدر: وكالة مهر

