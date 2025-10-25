السبت   
   25 10 2025   
   3 جمادى الأولى 1447   
   بيروت 09:52
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    زوارق الاحتلال الحربية تطلق نيرانها في بحر غزة

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      وزير الدفاع البلجيكي يحذر من تداعيات مصادرة الأصول الروسية على اقتصاد بلاده

      وزير الدفاع البلجيكي يحذر من تداعيات مصادرة الأصول الروسية على اقتصاد بلاده

      مدير الإغاثة الطبية في غزة: كنا نأمل إدخال ما يلزم القطاع الصحي لكن المعاناة لا تزال مستمرة

      مدير الإغاثة الطبية في غزة: كنا نأمل إدخال ما يلزم القطاع الصحي لكن المعاناة لا تزال مستمرة

      الرئيس الكولومبي: لن أتراجع خطوة واحدة ولن أركع أبداً رغم العقوبات الأمريكية

      الرئيس الكولومبي: لن أتراجع خطوة واحدة ولن أركع أبداً رغم العقوبات الأمريكية