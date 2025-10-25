السبت   
   25 10 2025   
   3 جمادى الأولى 1447   
   بيروت 01:47
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    هيومن رايتس ووتش: من المهم أن يضغط حلفاء “إسرائيل” عليها للسماح فورا بدخول مساعدات الأونروا دون عوائق

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      قوات الاحتلال تقتحم قرية كفر مالك شمالي شرق رام الله

      قوات الاحتلال تقتحم قرية كفر مالك شمالي شرق رام الله

      وسائل إعلام سورية: قوة إسرائيلية مؤلفة من 5 آليات تتوغل في قرية الصمدانية الشرقية في ريف محافظة القنيطرة

      وسائل إعلام سورية: قوة إسرائيلية مؤلفة من 5 آليات تتوغل في قرية الصمدانية الشرقية في ريف محافظة القنيطرة

      قوات الاحتلال تعتقل شابين خلال اقتحام بلدة قفين شمال طولكرم

      قوات الاحتلال تعتقل شابين خلال اقتحام بلدة قفين شمال طولكرم