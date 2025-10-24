العثور على سمكة نادرة نافقة عند شواطئ البترون شمال لبنان

عُثر يوم الجمعة على سمكة كبيرة من نوع “كلب البحر” نافقة عند شواطئ مدينة البترون شمال لبنان.

وبحسب المعلومات، يُرجَّح أن “السمكة قد علقت في شباك أحد الصيادين أو أن الأمواج العاتية التي شهدها الساحل في الأيام الأخيرة قذفتها إلى الشاطئ”.

وتُعدّ هذه السمكة من الأنواع النادرة والكبيرة الحجم التي نادرًا ما تُشاهد في المياه اللبنانية، ما أثار اهتمام رواد الشاطئ الذين سارعوا إلى توثيق المشهد بالصور ومشاركتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ويُشار إلى أن الجهات المعنية في البلدية والدفاع المدني تتابع الموضوع، تمهيدًا لإزالة السمكة من الموقع بطريقة آمنة، وسط دعوات من الناشطين البيئيين إلى مراقبة الظواهر البحرية النادرة وحماية الحياة البحرية من التلوث والصيد العشوائي.

