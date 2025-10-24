الجمعة   
    قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف شرق خانيونس جنوب قطاع غزة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      قوات الاحتلال الاسرائيلي تقتحم بلدة جلبون بالضفة المحتلة

      مواجهات مع قوات الاحتلال الاسرائيلي في بلدة نعلين بالضفة المحتلة

      آليات الاحتلال الإسرائيلي تجوب شوارع عدد كبير من القرى والبلدات وتتنقل بينها في جنوب جنين وشرقها بالضفة المحتلة

