الجمعة   
   24 10 2025   
   2 جمادى الأولى 1447   
   بيروت 19:32
    مراسل المنار: الطيران المسير المعادي استهدف سيارة على طريق زوطر الغربية _ قعقعية الجسر جنوبي لبنان

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      وفد فرنسي – أوروبي – عربي يزور صبرا وشاتيلا ومخيم برج البراجنة تأكيدًا لدعم القضية الفلسطينية

      السودان يواجه أشدَّ حالات الطوارئ في العالم بعد 900 يومٍ من القتال

      حزب الله يشيع شهيدين في عين قانا وعربصاليم

