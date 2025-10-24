الجمعة   
    دولي

    مبعوث بوتين يجري مباحثات مع إدارة ترامب

      أفادت “سي إن إن” بأن “المبعوث الخاص للرئيس الروسي كيريل دميترييف سيلتقي في واشنطن مسؤولين بإدارة ترامب استمرارا لبحث تطبيع العلاقات الروسية الأمريكية”. وأفاد موقع “أكسيوس” بأن مبعوث الرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف سيلتقي مبعوث بوتين اليوم.

      وأكد مصدر لوكالة “نوفوستي” أن دميترييف وصل إلى الولايات المتحدة ومن المتوقع أن يلتقي ممثلي إدارة ترامب لمواصلة بحث العلاقات الروسية الأمريكية.

      يذكر أن الولايات المتحدة أعلنت مؤخرا عن حزمة عقوبات جديدة تستهدف شركتي “روسنفت” و”لوك أويل” النفطيتين الروسيتين وفروعهما، كما أعلن ترامب تعليق قمته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في بودابست.

      المصدر: روسيا اليوم

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      مراسل المنار: محلقة إسرائيلية معادية استهدفت الحي الجنوبي “وادي العصافير” في مدينة الخيام بقنبلتين

      بيان الفصائل الفلسطينية المجتمعة بالقاهرة: نؤكد على اهمية اصدار قرار اممي بشأن القوات الاممية المؤقتة في غزة

      بيان الفصائل الفلسطينية: الاتفاق على تسليم ادارة القطاع الى لجنة فلسطينية مؤقتة من ابناء القطاع المستقلين

