مبعوث بوتين يجري مباحثات مع إدارة ترامب

أفادت “سي إن إن” بأن “المبعوث الخاص للرئيس الروسي كيريل دميترييف سيلتقي في واشنطن مسؤولين بإدارة ترامب استمرارا لبحث تطبيع العلاقات الروسية الأمريكية”. وأفاد موقع “أكسيوس” بأن مبعوث الرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف سيلتقي مبعوث بوتين اليوم.

وأكد مصدر لوكالة “نوفوستي” أن دميترييف وصل إلى الولايات المتحدة ومن المتوقع أن يلتقي ممثلي إدارة ترامب لمواصلة بحث العلاقات الروسية الأمريكية.

يذكر أن الولايات المتحدة أعلنت مؤخرا عن حزمة عقوبات جديدة تستهدف شركتي “روسنفت” و”لوك أويل” النفطيتين الروسيتين وفروعهما، كما أعلن ترامب تعليق قمته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في بودابست.

المصدر: روسيا اليوم