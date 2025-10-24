الجمعة   
   24 10 2025   
   2 جمادى الأولى 1447   
   بيروت 17:56
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    قوات الاحتلال تعتقل المقدسي الأسير المحرر أمير زغير أثناء خروجه من المسجد الأقصى واقتياده إلى مركز “شرطة القشلة”