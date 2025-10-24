الجمعة   
   24 10 2025   
   2 جمادى الأولى 1447   
   بيروت 16:22
    الاحتلال الإسرائيلي يعتقل رئيس بلدية ديراستيا بالضفة المحتلة وعددا من المزارعين أثناء قطفهم الزيتون

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      بعد تجربة اتفاقات غزة والضفة.. هل يمكن أن تشكل أميركا ضمانة للبنان؟

      الوزير حيدر رأس اجتماعا تنسيقيا حول تعديل قانون العمل والتقى نقابتي اصحاب محطات المحروقات وشركات التنظيفات

      الدفاع المدني الفلسطيني: انتشال شهيد من محيط أبراج الشيخ زايد شمال قطاع غزة بعد استهدافه أمس من مسيرة إسرائيلية

