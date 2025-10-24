المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: اختتام المناورة التي أجرتها الفرقة 91 “فرقة الجليل” على مدى 5 أيام بالتعاون مع سلاح الجو والبحرية وفرق الدفاع المدني والمجالس الإقليمية وهيئة الإطفاء والإنقاذ ونجمة داوود الحمراء والشرطة