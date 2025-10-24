الجمعة   
    مراسل المنار:مسيرة معادية أغارت بصاروخ قرب منزل مدمر في حي كروم المراح شرق مدينة ميس الجبل، من دون وقوع اصابات

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      يوميات معركة أولي البأس.. اليوم الثاني والثلاثون

      الشيخ الخطيب: اذا كانت السلطة تريد بناء دولة حقيقية عليها ان تبني مع رعاياها الثقة اولاً

      الاحتلال الإسرائيلي ينفذ عملية نسف للمباني بالتزامن مع قصف مدفعي جنوب مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة

