الجمعة   
   24 10 2025   
   2 جمادى الأولى 1447   
   بيروت 13:14
    بلدية غزة: لم تصل إلينا منذ وقف إطلاق النار أي مواد بناء أو آليات ثقيلة أو قطع غيار أساسية

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      المجلس الوطني للإعلام: سيحال كل من يثبت ترويجه للاشاعات إلى القضاء المختص

      الكرملين: روسيا تحلّل العقوبات الأخيرة عليها وستتحرك وفقا لمصالحها

      إردوغان: يجب إجبار “إسرائيل” على الالتزام بوقف إطلاق النار عبر العقوبات

