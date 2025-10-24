الجمعة   
   24 10 2025   
   2 جمادى الأولى 1447   
   بيروت 11:40
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    مستوطنون صهاينة يقتحمون أراضي المزارعين الفلسطينيين في قرية كفر مالك شمال شرق رام الله بالضفة المحتلة تزامنا مع وصول أهالي البلدة لقطف ثمار الزيتون

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      الدفاع المدني الفلسطيني: الذخائر التي لم تنفجر في قطاع غزة تُقدر بنحو 71 ألف طن

      الدفاع المدني الفلسطيني: الذخائر التي لم تنفجر في قطاع غزة تُقدر بنحو 71 ألف طن

      الاحتلال الاسرائيلي يقتحم بلدة ميثلون جنوب جنين بالضفة المحتلة

      الاحتلال الاسرائيلي يقتحم بلدة ميثلون جنوب جنين بالضفة المحتلة

      مدفعية الاحتلال الاسرائيلي تستهدف شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة

      مدفعية الاحتلال الاسرائيلي تستهدف شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة