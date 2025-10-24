انقسام أوروبي حول الأصول الروسية… وزيلينسكي يتحدث عن “نتائج جيدة”

تتواصل حالة التخبط داخل الاتحاد الأوروبي بشأن مصير الأصول الروسية المجمدة، وسط خلافات حادة بين الدول الأعضاء حول قانونية استخدامها لتمويل أوكرانيا، في وقت يحاول فيه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تصوير القمة الأوروبية الأخيرة على أنها “انتصار سياسي” لبلاده.

ففي ختام اليوم الأول من قمة بروكسل، أعلن المستشار الألماني فريدريش ميرتس أن الأصول الروسية ستظل محتجزة، وأن أي قرار باستخدامها يتطلب مزيداً من النقاش، مؤكداً أن “العائدات ستُستخدم كما كان من قبل، ولن يتغير شيء في هذا الصدد”.

وأشار ميرتس إلى أن المفوضية الأوروبية تدرس “خيارات عمل مختلفة” في ظل ما وصفه بـ”مشاكل خطيرة” تتعلق بالملف، مؤكداً أن الدول الأعضاء اتفقت على التحرك بحذر، لتجنب أي تداعيات قانونية أو اقتصادية قد تترتب عن مصادرة الأموال الروسية.

وأوضح أن برلين تبقى على تواصل مع الحكومة البلجيكية، التي تحتجز الجزء الأكبر من الأصول الروسية – والمقدّرة بـ210 مليارات يورو – والتي تخشى من ردّ روسي مؤلم في حال المضي في تنفيذ أي مصادرة.

وفي المقابل، حاول زيلينسكي، في تصريحات عبر منصة “إكس”، الإيحاء بتحقيق “نتائج جيدة” للقمة، قائلاً إن الاتحاد الأوروبي أكد استمرار المساعدات المالية لكييف، مشيراً إلى أن المفوضية الأوروبية ستعمل على وضع تفاصيل استخدام الأصول الروسية المجمدة “للدفاع ضد العدوان الروسي”، بحسب تعبيره.

وتأتي هذه التطورات في ظل تحذيرات روسية متكررة من أن أي خطوة لمصادرة أموالها أو تحويلها إلى أوكرانيا ستقابل بـ”رد مؤلم ومضمون”، وفق ما أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، معتبرة أن هذا المسار الأوروبي “يهدد الأمن الاقتصادي العالمي ويكشف إفلاس المنظومة القانونية الغربية”.

المصدر: وكالات