الجمعة   
   24 10 2025   
   2 جمادى الأولى 1447   
   بيروت 06:58
    ترامب: إلغاء جميع المفاوضات التجارية مع كندا بناء على سلوكهم

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      مصر | اجتماعات فلسطينية في القاهرة لتثبيت اتفاق شرم الشيخ ووقف حرب غزة

      ترامب: كندا استخدمت هذا الإعلان الزائف للتدخل في قرارات المحكمة العليا الأمريكية لذلك ألغينا المفاوضات معها

      ترامب: كندا استخدمت إعلانا زائفا يظهر فيه رونالد ريغان وهو يتحدث بشكل سلبي عن الرسوم الجمركية

