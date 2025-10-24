الجمعة   
   24 10 2025   
   2 جمادى الأولى 1447   
   بيروت 02:16
    جيش الإحتلال يقوم بإلقاء قنابل إنارة في الأجواء الشرقية لجباليا شمالي قطاع غزة

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      مصادر محلية: قوات الاحتلال تقتحم قرية تل غرب نابلس

      قوات الاحتلال تعتقل شابا خلال اقتحامها منطقة الواد ببلدة ارتاح بطولكرم

      صفارات الإنذار تدوّي للمرة الثانية في مستوطنات غلاف غزة ومصادر عبرية تتحدث عن تشخيص خاطئ

