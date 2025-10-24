الجمعة   
   24 10 2025   
   2 جمادى الأولى 1447   
   بيروت 00:43
    القناة 12 عن مسؤول أمريكي: نتنياهو يسير على حبل رفيع مع الرئيس ترامب وإن عمل على تخريب الاتفاق فستتم معاقبته

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      ترامب: “إسرائيل” لن تقدم على أي خطوة في الضفة الغربية

      ترامب: لن نعلن الحرب لكننا سنقتل من يهربون المخدرات إلى بلادنا و سنرحل المجرمين من بلادنا إلى فنزويلا ودول أخرى

      قوات الاحتلال تطلق قنابل الغاز خلال اقتحام مخيم عسكر القديم شرق نابلس

