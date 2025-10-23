عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي: جيشنا اليمني وقيادته على أهبة الاستعداد وفي أعلى الجهوزية لمواجهة أي حماقات قد يرتكبها العدو الصهيوني المجرم