الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم: إطلالات ناطق الجيش اليمني تمثّل لحظات فخر وعز لكل أهالي غزة بما يطرحه من صدق في التعبيرات والانتماء للقضية وصدق في نصرة غزة