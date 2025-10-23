الخميس
الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم: إطلالات ناطق الجيش اليمني تمثّل لحظات فخر وعز لكل أهالي غزة بما يطرحه من صدق في التعبيرات والانتماء للقضية وصدق في نصرة غزة
23-10-2025 22:51 مساءً
كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب
18:47
بلدية عربصاليم: غارة صهيونية تستهدف حيًّا سكنيًّا وتوقع شهيدين وعددًا من الجرحى
23:00
عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي: جيشنا اليمني وقيادته على أهبة الاستعداد وفي أعلى الجهوزية لمواجهة أي حماقات قد يرتكبها العدو الصهيوني المجرم
22:54
باكستان تحظر حزب “حركة لبيك باكستان” بعد احتجاجات دامية مناهضة لـ “إسرائيل” قرب لاهور
22:49