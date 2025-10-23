الخميس   
   23 10 2025   
   1 جمادى الأولى 1447   
   بيروت 23:05
    الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم: إطلالات ناطق الجيش اليمني تمثّل لحظات فخر وعز لكل أهالي غزة بما يطرحه من صدق في التعبيرات والانتماء للقضية وصدق في نصرة غزة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      بلدية عربصاليم: غارة صهيونية تستهدف حيًّا سكنيًّا وتوقع شهيدين وعددًا من الجرحى

      عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي: جيشنا اليمني وقيادته على أهبة الاستعداد وفي أعلى الجهوزية لمواجهة أي حماقات قد يرتكبها العدو الصهيوني المجرم

      باكستان تحظر حزب “حركة لبيك باكستان” بعد احتجاجات دامية مناهضة لـ “إسرائيل” قرب لاهور

