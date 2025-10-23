الخميس   
   23 10 2025   
   1 جمادى الأولى 1447   
   بيروت 21:27
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    مراسل المنار: مدفعية الاحتلال تقصف مناطق في شرق مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      دعوة الرئيس بري الى جلسة عامة ونشاطات رئاسية اخرى

      دعوة الرئيس بري الى جلسة عامة ونشاطات رئاسية اخرى

      الجهاد الإسلامي تلتقي رئيس المخابرات العامة المصرية في القاهرة

      الجهاد الإسلامي تلتقي رئيس المخابرات العامة المصرية في القاهرة

      جدارية في مدينة شيراز الايرانية تحمل صورة الشهيدين السعيدين كرباسي وعواضة

      جدارية في مدينة شيراز الايرانية تحمل صورة الشهيدين السعيدين كرباسي وعواضة