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سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في لبنان: ندعو وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والمصداقية والامتناع عن ترويج الافتراءات والأكاذيب التي لا تخدم إلا أعداء الأمة وأهدافهم المشبوهة