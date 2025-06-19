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سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في لبنان: نأسف أن تنحدر بعض المنصات إلى هذا المستوى من التزييف الإعلامي في محاولة لزرع الفتنة وإثارة الشقاق بين أبناء الأمة الواحدة