الخميس   
   23 10 2025   
   1 جمادى الأولى 1447   
   بيروت 18:06
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    مراسل المنار: مجلس الوزراء وافق على منح اتفاقية استكشاف وانتاج النفط والغاز في الرقعة رقم (8) في المياه اللبنانية

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      ماكرون: روسيا تصر على رفض وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في أوكرانيا وعازمون على زيادة الضغط عليها

      ماكرون: روسيا تصر على رفض وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في أوكرانيا وعازمون على زيادة الضغط عليها

      سموتريتش يعتذر للسعودية بعد تصريحاته “المؤسفة”

      سموتريتش يعتذر للسعودية بعد تصريحاته “المؤسفة”

      بيان لـ41 منظمة في غزة: إسرائيل تواصل بشكل تعسفي رفض دخول المساعدات المنقذة للحياة إلى غزة

      بيان لـ41 منظمة في غزة: إسرائيل تواصل بشكل تعسفي رفض دخول المساعدات المنقذة للحياة إلى غزة