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   19 06 2025   
   23 ذو الحجة 1446   
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    صادر عن السفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في لبنان: تداول موقع “Red TV” صوراً مفبركة لا تمتّ إلى الحقيقة ولا إلى العمل الصحفي المهني بصلة